Умер один из реформаторов советского ТВ времен перестройки
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В Москве скончался один из самых известных тележурналистов советского телевидения Эдуард Сагалаев.
Сагалаев умер на 77-ом году жизни.
На закате СССР он был автором целого ряда программ для молодеж, затем был главным редактором информации Центрального телевидения СССР.
Он способствовал выходу в эфир таких культовых телепередач, как "Взгляд", "Мир и молодежь" и др. Был ведущим программы "12-й этаж". Также Сагалаев работал главным редактором информационной программы "Время" и ведущим аналитической программы "Семь дней".
Зимой 1991 г. Сагалаева избрали председателем совета Союза журналистов СССР.
Он является одним из основателей частного телеканала ТВ-6. В 1995 г. он стал президентом российской Национальной ассоциации телерадиовещателей.
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