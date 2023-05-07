Умер один из реформаторов советского ТВ времен перестройки ...

В Москве скончался один из самых известных тележурналистов советского телевидения Эдуард Сагалаев.

Сагалаев умер на 77-ом году жизни.

На закате СССР он был автором целого ряда программ для молодеж, затем был главным редактором информации Центрального телевидения СССР.

Он способствовал выходу в эфир таких культовых телепередач, как "Взгляд", "Мир и молодежь" и др. Был ведущим программы "12-й этаж". Также Сагалаев работал главным редактором информационной программы "Время" и ведущим аналитической программы "Семь дней".

Зимой 1991 г. Сагалаева избрали председателем совета Союза журналистов СССР.

Он является одним из основателей частного телеканала ТВ-6. В 1995 г. он стал президентом российской Национальной ассоциации телерадиовещателей.