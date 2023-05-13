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Молдова начинает выход из СНГ

Опубликовано : 15 май 2023 г. 22:01 | Просмотров: 519 | Категория: Власть

Первым шагом для полномасштабного выхода из состава Содружества Независимых Государств должен стать выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Об этом заявил лидер правящей партии PAS, председатель парламента Игорь Гросу.

"В качестве председателя парламента я объявляю, что инициировал процедуру выхода Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ", сообщил Гросу. Он уточнил, что инициатива была предварительно обсуждена на встречах с избирателями, в парламентской фракции партии PAS, а также с президентом Майей Санду, которая контролирует правящую партию.

В этой связи он также сообщил, что поручит премьер-министру Дорину Речану представить к следующему заседанию постоянного бюро парламента соответствующий законопроект.

"СНГ является организацией, созданной Россией на руинах СССР с целью сохранить постсоветские страны в своей сфере интересов. Мы более не можем находиться за одним столом с государством-агрессором. Что еще может последовать? Что еще могут плохого они нам сделать? Они принесли нам все зло, которое могли. Мы же хотим быть частью сообщества мира. Не хотим быть частью сообщества войны, смерти, нищеты и агрессии", - заявил председатель парламента.

По признанию Гросу, выход из МПА СНГ станет первым шагом для выхода  Молдовы из СНГ, "от которого Молдова отделена географически после выхода Украины".

Содружество Независимых Государств было основано главами России, Беларуси и и Украины 8 декабря 1991 года. Молдова присоединилась к СНГ 21 декабря 1991 года. Соглашение о создании СНГ было ратифицировано Молдовой 8 апреля 1994 года.


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