Премьер-министр требует отменить результаты выборов башкана Гагаузии
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Центральные власти Молдовы настаивают на непризнании результатов проведенных в воскресенье выборов башкана Гагаузии после того, как на них выиграла представитель партии, возглавляемой осужденным за финансовые преступления Иланом Шором.
С требованием о непризнании результатов выборов в Гагаузской автономии выступил премьер-министр Дорин Речан.
Речан дал понять, что центральные власти намерены сотрудничать с примарами населенных пунктов Гагаузии в обход руководства автономии.
"Эти выборы, в первую очередь, необходимо не признавать", - заявил Речан в эфире телеканала ProTV.
Он отметил, что на выборах в Гагаузии "были установлены очень много нарушений, которые были хорошо задокументированы и представлены местным избирательным властям".
По признанию премьер-министра, "сейчас полиция и прокуроры представили новые доказательства".
В то же время, Речан сообщил, что центральные власти намерены работать в Автономии через более лояльных местных избранников.
"В Автономии есть очень много важных примаров, а правительство продолжит работать с примарами, гражданами и с теми местными избранниками, которые представляют интересы граждан", - заявил премьер-министр Молдовы.
На прошедших 14 мая выборах башкана (главы) Гагаузии выиграла никому не известная представительница партии "ШОР" Евгения Гуцул, которая набрала 52,39% голосов. Согласно закону, башкан Гагаузии является членом правительства Молдовы по должности.
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