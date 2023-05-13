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Премьер-министр требует отменить результаты выборов башкана Гагаузии

Опубликовано : 15 май 2023 г. 22:44 | Просмотров: 1 963 | Категория: Власть / Страна

Центральные власти Молдовы настаивают на непризнании результатов проведенных в воскресенье выборов башкана Гагаузии после того, как на них выиграла представитель партии, возглавляемой осужденным за финансовые преступления Иланом Шором.

С требованием о непризнании результатов выборов в Гагаузской автономии выступил премьер-министр Дорин Речан.

Речан дал понять, что центральные власти намерены сотрудничать с примарами населенных пунктов Гагаузии в обход руководства автономии.

"Эти выборы, в первую очередь, необходимо не признавать", - заявил Речан в эфире телеканала ProTV.

Он отметил, что на выборах в Гагаузии "были установлены очень много нарушений, которые были хорошо задокументированы и представлены местным избирательным властям".

По признанию премьер-министра, "сейчас полиция и прокуроры представили новые доказательства".

В то же время, Речан сообщил, что центральные власти намерены работать в Автономии через более лояльных местных избранников.

"В Автономии есть очень много важных примаров, а правительство продолжит работать с примарами, гражданами и с теми местными избранниками, которые представляют интересы граждан", - заявил премьер-министр Молдовы.

На прошедших 14 мая выборах башкана (главы) Гагаузии выиграла никому не известная представительница партии "ШОР" Евгения Гуцул, которая набрала 52,39% голосов. Согласно закону, башкан Гагаузии является членом правительства Молдовы по должности.


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