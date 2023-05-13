Глава Верховного суда Украины получил почти 3 миллиона долларов взятки - Депутат
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Масштабная коррупция разоблачена в руководстве Верховного суда Украины.
Хотя власти не обнародовали имен задержанных, народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что при получении почти 2,7 млн долларов взятки задержан председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев.
Украинское издание "Думская" отмечает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины косвенно подтвердили информацию депутата.
"САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему по получению неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда", — говорится в официальном сообщении.
Кроме того, обыски проходили еще у 18 судей Верховного суда.
"Многие не понимают. Верховный суд, Антикоррупционный, Кассационный, Конституционный. Чтобы было проще, вот арест Князева — это как будто арест Президента. Такой уровень влияния у председателя Верховного суда", — объясняет Гончаренко.
44-летний Всеволод Князев был избран председателем Верховного суда Украины в октябре 2021 года.
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