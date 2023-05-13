Страны Африки будут мирить Украину и Россию ...

Президенты шести африканских государств направятся с миссией по мирному урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса в Кейптауне на брифинге с премьером Сингапура Ли Сянь Луном.

В инициативе принимают участие президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта.

По итогам телефонных переговоров с лидерами России и Украины, президент ЮАР сообщил, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию.

Как передает европейское бюро Всемирной службы китайского телевидения CGTN Europe, Рамафоса заявил, что подготовка мирного плана идет полным ходом, но "очень сложно предсказать, каким будет результат поддерживаемого Африкой мирного плана".

Он также отметил, что есть "осторожная" поддержка африканского мирного плана "со стороны мирового капитала, включая Вашингтон и Лондон, которые были проинформированы о плане".

Президент ЮАР сообщил также, что делегация глав африканских стран планирует посетить Киев и Москву, чтобы как можно скорее представить план.