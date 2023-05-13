(ВИДЕО) Центральные власти спровоцировали массовое недовольство в Гагаузии ...

Действия подконтрольных правящей партии PAS силовых структур в Центризбиркоме Гагаузии вызвали сопротивление со стороны населения, а также регионального парламента.

Во вторник, со второй половины дня до позднего вечера в административном центре Гагаузской автономии – Комрате протестующие перекрыли центральную улицу города. Вечером того же дня, Народное собрание Гагаузии провело экстренное заседание.

По мнению выступившего на акции протеста председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова, "такого беспредела и беззакония Гагаузия не знала 30 лет". Так он оценил действия силовых структур.

"[Центральные власти] уже в открытую говорят нам, что мы должны думать так, как они говорят. Пришло время с этим покончить», - заявил Константинов.

Причиной волнений стали действия прокуроров и вооруженных представителей Национального центра по борьбе с коррупцией, которые вошли в здание Центральной избирательной комиссии, решив изъять документы прошедших 14 мая выборов башкана Гагаузии. Силовики продолжили свои действия даже после того, как ЦИК окончательно признал победу на выборах Евгении Гуцул, которая представляет партию, возглавляемую осужденным за финансовые преступления Иланом Шором.

Членов регионального ЦИК обязали приехать на допрос в Кагул.

Окончательное решение по утверждению результатов выборов башкана должна вынести Апелляционная партия Комрата.

Несмотря на это, в результате действий силовиков, на своем экстренном заседании депутаты Народного собрания Гагаузии единогласно утвердили результаты выборов.

Более того, Народное собрание Гагаузии постановило созвать 27 мая съезд депутатов всех уровней Автономии. Обычно, созыв такого собрания происходит в чрезвычайных ситуациях.

Поздним вечером, после проведения экстренного собрания НСГ, депутаты обратились к собравшимся в центре Комрата нескольким сотням граждан разойтись и быть готовыми прийти на протест в ближайшее время.

Согласно окончательным официальным данным, за кандидата от партии "ШОР" Евгению Гуцул проголосовали 52,34% избирателей. Ее контркандидат от Партии социалистов Григорий Узун набрал 47,66 голосов. Явка составила 54,7%.

Примечательно, что в понедельник премьер-министр Дорин Речан заявил, что выборы в Гагаузии не должны быть признаны.