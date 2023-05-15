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Платформа DA назвала собрание 21 мая предвыборной акцией Майи Санду

Опубликовано : 18 май 2023 г. 18:40 | Просмотров: 385 | Категория: Власть

Созванное по инициативе президента Майи Санду собрание под названием "Европейская Молдова" имеет предвыборный характер.

Об этом заявил председатель партии Платформа DA Дину Плынгэу в ходе акции, на которой была объявлена позиция партии относительно запланированного властями на 21 мая мероприятия.

"Мы сожалеем, что собрание 21 мая превратилось в мероприятие предвыборного характера, в связи с чем упускается уникальная возможность сплотить общество вокруг европейской идеи", - заявил Плынгэу.

В то же время, возглавляемая им партия считает, что "не в интересах Молдовы саботировать это мероприятие".

"Наша команда призывает сторонников и членов партии поддерживать любую инициативу, которая в той или иной форме способствует европейской интеграции Молдовы", — заявил председатель Платформы DA.

Он подчеркнул, что собрание, которое пройдет 21 мая по инициативе Майи Санду, преследует "исключительно узкие политические и электоральные интересы партии PAS".

Кроме того, Плынгэу, который 8 мая участвовал во встрече Майи Санду с лидерами ряда партий на тему проведения этого мероприятия, заявил, что организованные Санду консультации "носили формальный характер", а опыт Платформы DA и ее готовность оказать поддержку организаторам "были полностью проигнорированы".

Платформа DA заявила, что с уважением отнесется к решению своих коллег и сторонников, которые решат остаться дома 21 мая.

10 апреля Майя Санду объявила о созыве 21 мая "Национального собрания граждан" на центральной площади Кишинева. Как объявила Санду, это будет "беспартийным мероприятием всех граждан, вне зависимости от их политических взглядов". Позже, мэр Кишинева Ион Чебан опубликовал внутренние документы контролируемой Майей Санду партии PAS, согласно которым партия определила квоты участия от каждого района. Также, правящая партия выделила финансы на подвоз граждан для участия в этом мероприятии.  


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