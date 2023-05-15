В Румынии началась всеобщая забастовка педагогов ...

Причиной забастовки является отказ правительства от требования профсоюзов повысить уровень оплаты педагогов и вспомогательному персоналу.

Профсоюзы требуют ввести минимальную зарплату для начинающих педагогов на уровне средней заработной платы по экономике. Кроме того, чистая заработная плата учителя в конце его карьеры должна достигать, по требованию профсоюзов, почти 7000 леев ежемесячно (более 1400 евро – Ред.).

Как заявил президент Федерации профсоюзов образования «Спиру Харет» Мариус Нистор сегодня в учебных заведениях Румынии зарплаты выглядят следующим обазом: максимум 2000 леев для непедагогического персонала (няни, повара, истопники); 2700 леев составляет заработная плата начинающего учителя, включая пособие на питание; почти 3800 леев для учителя с педагогическим образованием I категории и 25-летним стажем и 4200-4500 леев нетто получает учитель в конце карьеры.

По данным профсоюзов, в акции протеста примут участие более 150 000 педагогических работников, к которым могут присоединиться еще 60-70 тысяч вспомогательного персонала.

Это первая забастовка педагогов за последние 18 лет и третья подобная акция за последние 30 лет.