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Власти Молдовы прогнозируют усиление боев в Украине и рост числа беженцев

Опубликовано : 26 май 2023 г. 20:47 | Просмотров: 237 | Категория: Top News / Власть

По требованию правительства, парламент в очередной раз продлил режим Чрезвычайного положения, который первоначально был введен 24 февраля 2022 года на 60 дней.

Депутаты правящей партии PAS приняли решение о продлении с 4 июня, еще на 60 дней, режима Чрезвычайного положения на всей территории Молдовы.

"Необходимость продления режима Чрезвычайного положения обусловлена продолжающимися нападениями России (на Украину – Ред.)", - заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

Согласно разработанному правительством обоснованию к проекту постановления парламента о продлении режима Чрезвычайного положения, оно было необходимо также в связи с тем, что "в условиях активизации боевых действий на территории Украины возможен рост потока беженцев, в том числе тех, кто затребует предоставления убежища в Молдове или будут пересекать ее территорию, чтобы добраться до более безопасного места, в государствах-членах Евросоюза".

С 24 февраля 2022 года режим Чрезвычайного положения в Молдове действовал непрерывно.


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