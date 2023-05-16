Украина намерена узаконить однополые браки ...

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина движется в сторону европейских стандартов по узакониванию однополых браков.

Как сообщает агентство РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский написал на сайте электронных петиций, что Министерство юстиции Украины работает над законодательным введением института гражданского партнерства.

Зеленский отметил, что Украина движется в сторону европейских стандартов, в основе которых положено уважение к правам и личным свободам граждан.

По словам Владимира Зеленского, рассматривая петицию в прошлом году, он акцентировал внимание на том, что согласно Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. В то же время, в условиях военного или чрезвычайного положения закон не может быть изменен.

"Поэтому я обратился в Кабинет министров Украины с предложением проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства", - написал президент.

Министерство юстиции, как рассказал Владимир Зеленский, сегодня работает над комплексным законодательным введением института гражданского партнерства. Также он обратился в Верховную раду с просьбой "рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос".

В начале марта в Верховную раду Украины был подан законопроект о зарегистрированных партнерствах, который позволит партнерам в однополых и разнополых парах без брака иметь равноценные права с законными супругами.

Регистрируемыми партнерствами смогут воспользоваться военные, гражданские, однополые и разнополые пары.