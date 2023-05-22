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Москва расценит угрозу для своего контингента в Приднестровье, как нападение на Россию

Опубликовано : 27 май 2023 г. 11:48 | Просмотров: 1 073 | Категория: Страна / Мир

Любые действия, представляющие угрозу безопасности воинскому контингенту России в Приднестровье, будут рассматриваться как нападение на Российскую Федерацию.

Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Сославшись на заявления главы Приднестровья Вадима Красносельского, Галузин сообщил, что "прямой опасности военной эскалации" в регионе нет.

"Мы внимательно следим за обстановкой на Днестре и предупреждаем о тщетности попыток дестабилизации обстановки", - заявил зам.главы МИД России, уточнив, что в расквартированный в Приднестровье российский миротворческий контингент имеет целью предотвращения "любых вариантов развития событий".

"Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих ОГРВ и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье.

Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - заявил зам.министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

В этом же интервью российский чиновник заявил об "общей деградации российско-молдавских отношений", а также об "усилении дискриминационной политики молдавских властей в отношении русскоговорящего населения республики и российских граждан".


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