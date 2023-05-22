Россия настаивает на отказе Украины от интеграции в ЕС и НАТО ...

Одним из условий мирного урегулирования войны с Украиной должен быть отказ Киева от вступления в ЕС и НАТО.

Об этом заявил зам. министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

"Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС", - завил один из руководителей российского МИД.

Кроме того, он отметил, что Украиной "должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение", а то "урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ".

Комментируя заявления зам.главы МИД России, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал, что "не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ".