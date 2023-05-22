Потери России в войне с Украиной могут превышать 200 тысяч человек
|
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные по потерям России в живой силе и технике с момента начала военной агрессии.
По данным генштаба ВСУ, только за последние сутки Вооруженные силы России потеряли 400 человек.
Согласно этим же данным, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 206 600 единиц живой силы. Сообщается также об уничтожении 3794 танков, 7456 бронемашин, 3425 артсистем, 313 самолетов и 298 вертолетов.
Российские власти скрывают точное количество потерь ВС Российской Федерации в Украине.
Согласно данным независимых СМИ, из открытых источников по состоянию на 19 мая подтверждена гибель 23286 человек.
Сообщить о ошибке |
Похожие новости
МИР
Украина намерена узаконить однополые браки ...Просмотров: 763
В Румынии началась всеобщая забастовка педагогов ...Просмотров: 1 304
Страны Африки будут мирить Украину и Россию ...Просмотров: 1 594
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ