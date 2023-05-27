Официальные результаты указывают на победу Эрдогана в президентских выборах
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После подсчета 80 % бюллетеней, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7 % голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,3 %.
Эти данные обнародованы Центральной избирательной комиссией Турции.
В то же время, оппозиционный канал Halk TV и прооппозиционное агентство ANKA сообщали о лидерстве Кемаля Кылычдароглу.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле назвал итоги выборов в Турции "праздником демократии". Он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ответственность за управление Турцией ему и его администрации.
Явка на выборах составила 85,2%.
Реджеп Тайип Эрдоган является президентом Турции с 2014 года. До этого он был премьер-министром с 2003-го.
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