Официальные результаты указывают на победу Эрдогана в президентских выборах ...

После подсчета 80 % бюллетеней, действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7 % голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,3 %.

Эти данные обнародованы Центральной избирательной комиссией Турции.

В то же время, оппозиционный канал Halk TV и прооппозиционное агентство ANKA сообщали о лидерстве Кемаля Кылычдароглу.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге своих сторонников в Стамбуле назвал итоги выборов в Турции "праздником демократии". Он заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ответственность за управление Турцией ему и его администрации.

Явка на выборах составила 85,2%.

Реджеп Тайип Эрдоган является президентом Турции с 2014 года. До этого он был премьер-министром с 2003-го.