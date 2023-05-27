Финляндия заявляет об угрозе распада ОБСЕ ...

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе находится на грани распада, который может начаться в 2024 году из-за позиции Росси и Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, отметив, что причиной разрушения этой международной организации может стать отказ России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

Как отмечает финское издание Yle, согласно правилам организации, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Однако Россия и Беларусь не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры.

В этой связи министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто опасается, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году. По его словам, ситуация серьезная.

"Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации", – заявил глава МИД Финляндии, цитируемый изданием.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (изначально, Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе – Ред.) была создана в 1975 году в Хельсинки.

Молдова является членом ОБСЕ с 30 января 1992 года.