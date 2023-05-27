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Правительство скрывало возможность продажи газа населению в 2 раза дешевле

Опубликовано : 29 май 2023 г. 21:16 | Просмотров: 946 | Категория: Власть

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый обнародовал схему, при которой контролируемый государством поставщик газа наживается на бытовых потребителях, поставляя им газ более чем в 2 раза дороже, чем целому ряду предприятий.

Усатый заявил, что еще с прошлого года многие крупные компании покупают у частных компаний газ по цене от 11 до 14 леев за кубометр.

В то же время, власти обязали бытовых потребителей оплачивать газ по тарифу 29,27 леев за 1 куб.м.

Согласно обнародованным им в ходе пресс-конференции данным, среди компаний, которые занимаются продажей газа по преференциальным тарифам, есть и компания Transautogaz SRL, контролируемая правительством.

"Сегодняшняя власть молчит и является соучастником самого большого грабежа наших граждан в истории страны. Более 70 компаний с прошлого года покупают газ  у частных компаний газ по цене от 11 до 14 леев. Тогда как мы, простые люди, продолжаем покупать газ имени Спыну по цене 29 леев", - заявил Ренато Усатый.

По его данным, преференциальными тарифами на газ пользовались не только 70 предприятий, но и частные лица.

В то же время, Усатый настаивает, что власти запретили поставлять газ по низкому тарифу для таких стратегических предприятий, как хлебокомбинат Franzeluța или кишиневские и бельцкие теплосети, обслуживающие сотни тысяч потребителей.

В качестве доказательства своих заявлений, Ренато Усатый предоставил копию контракта, заключенного 29 мая одним из его знакомых, в качестве физического лица, на поставку газа с одной из упомянутых им компаний. По этому контракту, установлен тариф для бытового потребителя в размере 14,5 лея за 1 куб.м.

Ренато Усатый опубликовал в соцсетях копию этого контракта, а также названия компаний, призвав всех потребителей Молдовы "завалить" эти компании законными требованиями о подписании контрактов на поставку газа вдвое дешевле установленного властями тарифа.


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