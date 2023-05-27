Плахотнюк и спонсор Додона попали под санкции Евросоюза ...

Совет Евросоюза ввел санкции в отношении ряда молдавских политиков, а также сына бывшего генпрокурора России, финансировавшего деятельность лидера молдавских социалистов Игоря Додона.

Санкции были введены по требованию МИД Румынии и касаются беглого олигарха Владимира Плахотнюка, Илана Шора, Георгия Кавкалюка, главы фракции партии "ШОР" Марины Таубер, а также замешанного в молдавской политике гражданина России Игоря Чайки, который является тайным спонсором Игоря Додона и его семьи.

По требованию Совета ЕС, запрещено передвижение этих лиц по Евросоюзу, а их финансовые средства подлежат замораживанию.

Решение было опубликовано 30 мая в "Официальном журнале Европейского союза".

Кроме того, санкции также введены в отношении проживающих в России лидера молдавской "Партии регионов" Александра Калинина и президента благотворительного спортивного фонда IFAVIS Григория Карамалака. Они попали под санкции на основании санкционного режима в защиту Украины.