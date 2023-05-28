В Молдове состоялся Саммит "инициативы Макрона" ...

Второй саммит Европейского политического сообщества открылся в четверг, 1 июня, в 40 километрах от Кишинева, в частном замке-винодельне Mimi.

Для участия в саммите ЕПС, которое является инициативой президента Франции Эмманюэля Макрона, в Молдову прибыли 49 глав государств и правительств европейских стран. Это лидеры 27 стран-членов ЕС, а также всех стран-кандидатов на вступление в ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии, Великобритании, Грузии, Армении, Азербайджана и Лихтенштейна.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит на автомобиле из Одессы. Персональное участие президента Украины в саммите не было официально подтверждено до последнего из соображений безопасности.

По прибытии на саммит Европейского политического сообщества, он заявил, что на встрече будет развивать "коалицию истребителей" и предложит "коалицию Patriot". "ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В своем выходе к прессе, Владимир Зеленский сообщил, что Украина не претендует на территории Приднестровья. Он опроверг слухи о возможных военных действиях Украины в Приднестровье.

"Украина может реагировать и помогать только если будет запрос от властей республики Молдовы", – заявил он в этой связи, отметив, что "такого запроса не было".

Сам инициатор сообщества, президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил власти Молдовы за организацию мероприятия и заявил, что уже ясен выбор Молдовы в пользу европейского пути развития. Он считает, что перспектива присоединения Молдовы к ЕС не только достижима, но и является "фактом, который предстоит осуществить".

Саммит состоялся на фоне беспрецедентных мер безопасности, предпринятых властями Молдовы. На время проведения мероприятия было закрыто воздушное пространство , а исключение было сделано только для воздушных судов участников саммита. 1 и 2 июня были объявлены в Молдове нерабочими днями, были закрыты банки, а движение по национальной трассе, ведущей к месту проведения саммита было закрыто. Также закрытыми были все центральные дорожные артерии Кишинева, а движение общественного транспорта претерпело серьезные изменения.

Третий саммит Европейского политического сообщества состоится в Испании.