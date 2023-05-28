Румыния не будет вмешиваться в случае военной угрозы для Молдовы ...

Об этом он заявил в ходе проведенного в Бульбоаке Саммита Европейского политического сообщества.

В то же время, Йоханнис отметил, что Молдова может рассчитывать только на военно-техническое сотрудничество с Румынией.

Он объяснил исключение возможности предоставления военной защиты Молдовы тем, что Румыния является страной-членом НАТО.

"Румыния находится в НАТО, а Молдова является нейтральной страной. То есть, с военной точки зрения, не вижу возможности нашего вмешательства в случае какого-либо конфликта, но мы можем помочь обучением персонала из Молдовы, помочь его обеспечением, как мы это уже делали", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.