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Румыния не будет вмешиваться в случае военной угрозы для Молдовы

Опубликовано : 02 июнь 2023 г. 15:48 | Просмотров: 794 | Категория: Власть

Президент Румынии Клаус Йоханнис исключил возможность военного вмешательства Румынии в случае военной угрозы для Молдовы.

Об этом он заявил в ходе проведенного в Бульбоаке Саммита Европейского политического сообщества.

В то же время, Йоханнис отметил, что Молдова может рассчитывать только на военно-техническое сотрудничество с Румынией.

Он объяснил исключение возможности предоставления военной защиты Молдовы тем, что Румыния является страной-членом НАТО.

"Румыния находится в НАТО, а Молдова является нейтральной страной. То есть, с военной точки зрения, не вижу возможности нашего вмешательства в случае какого-либо конфликта, но мы можем помочь обучением персонала из Молдовы, помочь его обеспечением, как мы это уже делали", - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.


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