В России задержаны десятки сторонников Навального ...

Не менее 40 человек задержаны полицией в России за публичное поздравление с днем рождения находящегося в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального.

18:53 ДОПОЛНЕНО Количество задержанных превысило 90 человек.

По данным правозащитного проекта "ОВД-инфо", на акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального от Иркутска до Калининграда задержаны более 45 человек.

Людей задерживали за плакаты следующего содержания: "С днем рождения, Леша", "Свободу политзаключенным", "Свободу и кенгуру, Путин – паук", "Free Navalny", "Свободу Навальному. Свободу России", "47. Свободу политзаключенным" и др.

Находящемуся в колонии строго режима во Владимирской области российскому оппозиционеру Алексею Навальному 4 июня исполнилось 47 лет. В этот день тюремные власти поместили его в штрафной изолятор.

"Команда Навального" сообщает об акциях, приуроченных ко дню рождения оппозиционера, в австралийских городах Сидней, Мельбурн, Брисбен, в столице Японии Токио, а также в Южной Корее, в Таиланде, в Аликанте (Испания), во французском городе Марсель, в Ереване.