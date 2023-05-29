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Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца

Опубликовано : 05 июнь 2023 г. 23:58 | Просмотров: 1 676 | Категория: Власть / Криминал

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый заявил о беспрецедентной краже у потребителей газа за счет неоправданно высокого тарифа на газ.

Как заявил Усатый, с февраля газ продавался более 760 тысячам семей Молдовы в 3 раза дороже тарифа, при котором поставщик уже имел бы прибыль.

В этой связи лидер "Нашей партии" отметил, что таким образом с февраля по апрель население было обворовано на сумму более 4 миллиардов леев.

Он сообщил, что согласно одной из схем, реализованных нынешним главой Администрации президента Майи Санду – Андреем Спыну, 100 миллионов куб.м газа были закуплены у азербайджанской госкомпании Socar (через люксембургскую компанию-прокладку) с последующей закачкой его в хранилища Украины.

"Часть этого газа была продана Украине, чтобы потом его купить еще раз. К тому же, его еще и дважды растаможили: первый раз при ввозе в страну и второй – при его распределении", - подчеркнул Усатый.

По его расчетам, тариф на газ с учетом прибыли поставщика сегодня должен быть в пределах 9 леев, а не 16-ти, как это предлагает сегодня АО "Молдовагаз".

Лидер "Нашей партии" предложил в качестве решения оставить закупленный Андреем Спыну по завышенной цене газ в качестве "резерва для энергобезопасности", а пока будет идти следствие в отношении этого преступления, закупить для Молдовы на рынке дешевый газ, цена которого сейчас не превышает 250 евро за 1000 куб.м.

Ренато Усатый потребовал от правительства и президента предпринять целый ряд мер, включая резкое снижение тарифа на газ "задним числом", а также срочный созыв Высшего совета безопасности с участием представителей внепарламентской оппозиции. В случае игнорирования властями этих требований, Усатый заявил, что оставляет за собой право призвать к массовым протестам.   


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