Приближенный Майи Санду признал факт коррупции при закупках газа ...

Глава Администрации президента Майи Санду, бывший вице-премьер и вице-председатель правящей партии PAS Андрей Спыну признал, что одна из компаний, у которых Молдова закупила больше всего газа, принадлежит его советнику в бытность Спыну министром инфраструктуры возглавляемого им министерства.

Спыну подтвердил ранее озвученную лидером "Нашей партии" Ренато Усатым информацию о том, что больше всего газа было закуплено через компанию ERU EUROPE GMBH, которую возглавлял Виллим Коппулс. В период, когда Спыну был министром, Коллупс был его советником.

Нынешний глава Администрации президента Майи Санду признал это в эфире телеканала TV8, пытаясь оправдать искусственно завышенную цену закупки природного газа, поставленного бытовым потребителям по 29,27 лея за 1 куб.м.

"Я просто счастлив, что нам удалось поставить газ, в том числе в октябре 2021 года и всю зиму", - сказал Андрей Спыну, оправдывая очевидно коррупционные сделки, совершенные под его руководством.

Согласно уже публичным данным, по результатам тендеров, организованных госкомпанией SA Energocom по закупке природного газа, 33,2% объемов газа были поставлены компанией ERU EUROPE GMBH. Этой компанией управляет Виллим Коппулс.

Виллием Коппулс консультировал власти Кишинева в процессе организации тендеров на поставку газа, и он же стал победителем тендера.

Примечательно, что президент Майя Санду полностью оправдывает действия своего приближенного Андрея Спыну в этих сделках.