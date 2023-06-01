Несмотря на то, что глава президентской администрации Майи Санду – Андрей Спыну становится все более тяжелой гирей на ногах у президентки, становясь реальной угрозой утащить ее за собой на политическое дно, Санду настойчиво покрывает Спыну.

Об этом написал известный публицист Дмитрий Чубашенко, комментируя последние разоблачения газовых схем, совершенных при непосредственном участии Спыну.

Почему Санду покрывает Спыну?

У Андрея Спыну, главы администрации президентки Майи Санду, вице-председателя президентской партии PAS по политическим вопросам и бывшего вице-премьер-министра правительства, сложилась устойчивая репутация чиновника и политика, прокручивающего мошеннические схемы в энергетике. Занимался ли он такими схемами или нет, должны были бы разобраться прокуроры Антикоррупционной прокуратуры, следователи Национального центра по борьбе с коррупцией, офицеры Службы информации и безопасности. Но репутация вора приклеилась к Спыну и без таких расследований.

На Спыну, конечно, распространяется конституционный принцип презумпции невиновности. Он считается невиновным, пока в законном порядке не доказано обратное, и пока в отношении него не вынесен судебный приговор. Но репутация — это нечто другое по сравнению с презумпцией невиновности. Многие люди по закону не осуждены, но репутация вора все равно прочно закрепилась за ними. Спыну как раз из такой категории. (В некоторых странах, кстати, существует презумпция виновности чиновников — это они должны доказывать, что они не воры и не коррупционеры).

Когда населению навязывают природный газ по цене 1500 евро за 1000 кубометров, при том, что на международном рынке этот газ продается по цене в несколько раз меньше, первая мысль, которая совершенно естественным образом приходит на ум большинству людей, заключается в том, что кто-то хорошо зарабатывает на перепродаже этого газа, принося сотням тысяч семей беды и несчастья, а бизнесу и экономике сокрушительный удар.

Все сделки с газом в минувший осенне-зимний период в Молдове были засекречены. Руководил всей этой деятельностью как раз Спыну в качестве вице-премьер-министра, ответственного за этот сектор.

В условиях чрезвычайного положения на закупки газа выделялись миллиарды леев из государственного бюджета и тратились зарубежные кредиты в сотни миллионов евро. Кто вел переговоры, кто подписывал контракты, через какие фирмы проходил этот газ, каковы были закупочные цены и условия расчетов — вся эта информация засекречена. Транспарентным был только тариф для конечного молдавского потребителя — 29 леев за кубометр.

Казалось бы, у Спыну есть очень простой способ опровергнуть все обвинения в коррупции — рассекретить и опубликовать все эти контракты, раскрыть условия закупок и расчетов, продемонстрировать всю цепочку перекупщиков и посредников, опровергнуть существование мутного виртуального реверса и еще более сомнительных офшоров, доказать, что по-другому обеспечить Молдову газом было нельзя. Одним словом, доказать, что ты действительно честный человек, а не жулик международного масштаба. Но Спыну этого не делает. Видимо, ему есть, что скрывать.

Удивительно и то, что и Санду — с ее претензиями на статус главного «честного человека» PAS да и вообще в стране – тоже не демонстрирует никакого интереса в том, чтобы пролить свет на все эти газовые аферы, доказать, что глава ее администрации не аферист, замешанный в сомнительных сделках.

Почему Санду покрывает Спыну? Есть два варианта ответа на этот вопрос. Первый: Санду в курсе всех махинаций своего подчиненного и самым примитивным образом «крышует» его. Второй: Санду вообще не разбирается в газовых проблемах, не интересуется тарифами на газ, не понимает, чем занимался Спыну в правительстве и искренне верит в его честность. И то, и другое, мягко говоря, не красит главу государства.

У Санду есть тот же самый способ доказать, что она не покрывает коррупционные схемы Спыну сознательно, и опровергнуть свою некомпетентность в важнейших государственных вопросах. Этот способ - просто продемонстрировать транспарентность и опубликовать всю информацию, касающуюся закупок газа.

В действительно правовом государстве, которое стремится в ЕС, в котором реально борются с коррупцией, глава президентской администрации, попавший в такой скандал, если бы и не был отправлен в отставку, то по крайней мере, отстранен от должности на время расследования, до тех пор, пока общественности не будет представлена полная информация по всем обоснованным подозрениям, существующим в отношении Спыну.

Шеф аппарата Санду становится все более тяжелой гирей на ногах у президентки. Как бы он не стал жерновом у нее на шее, утащив за собой и ее на политическое дно.