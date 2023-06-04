Путин допустил использование снарядов с обедненным ураном в Украине ...

Снаряды с обедненным ураном могут быть использованы российской армией в качестве ответной меры на действия Украины.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с так называемыми военкорами.

Владимир Путин сообщил, что у России "есть много снарядов с обедненным ураном", и они будут использованы, если такие боеприпасы применит Украина.

"На упреждение действовать тут нет необходимости, но если они (Вооруженые силы Украины - ред.) будут их применять, то мы тоже оставляем за собой право применять эти боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто", - подчеркнул Путин.

"Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать", заявил президент России, уточнив, что в настоящее время необходимости в этом нет.

На этой же встрече Путин сказал, что западные страны решили поставлять Украине такие снаряды, потому что "другие в дефиците".

25 апреля стало известно, что Украина вместе с танками Challenger 2 получила от Великобритании снаряды, в том числе – с обедненным ураном. 13 июня издание The Wall Street Journal сообщило, что США вслед за Великобританией могут передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.