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В Румынии утверждено новое правительство

Опубликовано : 15 июнь 2023 г. 20:58 | Просмотров: 609 | Категория: Мир

Правящая коалиция заменила правительство Николае Чукэ на правительство во главе с Марчелом Чолаку.

Должность премьер-министра была занята лидером Социал-демократической партии на ротационной основе после того, как 12 июня по согласованию правящей коалиции правительство во главе с лидером другой правящей партии – Национал-либеральной партии – было отправлено в отставку.

За утверждение нового кабинета правительства проголосовали 290 депутатов парламента Румынии против 95-ти.

"Впервые в Румынии происходит такое перемещение. Это важно для румынской политики, для Румынии и румынского народа, потому что такой подход к политике демонстрирует, что политические деятели серьезно относятся к своим мандатам", – заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Коалиция между представителями левой партии (СДП) правой (НЛП), а также с партией румынских венгров (ДСВР) была сформирована в конце 2021 года. Тогда и была утверждена договоренность о ротации правительств под руководством СДП и НЛП.

Ушедший в отставку экс-премьер Румынии Николае Чукэ сразу же был избран председателем Сената Румынии.


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