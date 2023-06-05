В Румынии утверждено новое правительство ...

Должность премьер-министра была занята лидером Социал-демократической партии на ротационной основе после того, как 12 июня по согласованию правящей коалиции правительство во главе с лидером другой правящей партии – Национал-либеральной партии – было отправлено в отставку.

За утверждение нового кабинета правительства проголосовали 290 депутатов парламента Румынии против 95-ти.

"Впервые в Румынии происходит такое перемещение. Это важно для румынской политики, для Румынии и румынского народа, потому что такой подход к политике демонстрирует, что политические деятели серьезно относятся к своим мандатам", – заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

Коалиция между представителями левой партии (СДП) правой (НЛП), а также с партией румынских венгров (ДСВР) была сформирована в конце 2021 года. Тогда и была утверждена договоренность о ротации правительств под руководством СДП и НЛП.

Ушедший в отставку экс-премьер Румынии Николае Чукэ сразу же был избран председателем Сената Румынии.