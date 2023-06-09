При власти Майи Санду Молдову покинуло рекордное количество населения ...

Об этом сообщил экономист Вячеслав Ионицэ, проанализировав данные Национального бюро статистики.

Согласно проанализированным экономистом данным, сегодня численность населения Республики Молдова аналогична численности населения 1956 года. Резкое снижение было обусловлено отрицательным естественным приростом и миграцией молдаван за границу.

Вячеслав Ионицэ отметил, что в Молдове зафиксирована самая большая отрицательная разница между родившимися и умершими за весь период ведения статистического учета в Республике Молдова.

В 2021-2022 годах среднегодовой отъезд молдаван за границу составлял 2,1%.

"Это рекордные годы, когда у нас было самое большое сокращение населения в истории страны, сокращение, обусловленное, прежде всего, очень высокой миграцией. За границу выехало 88 тыс. человек. В 2021 году родилось на 16 тысяч человек меньше, чем умерло - это абсолютный рекорд за всю историю Республики Молдова. В 2022 году - на 9200 родившихся меньше, чем умерших", - заявил Вячеслав Ионицэ.

Он уверен, что самой большой проблемой Республики Молдова является отрицательный естественный прирост. Если в 1970 г. численность населения старше 60 лет составляла 9,7%, то в 2010 г. она достигла 14%, в 2020 г. – 21,7%, а в 2022 г. – 23,8%.