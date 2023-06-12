Партия Шора объявлена вне закона ...

Конституционный суд вынес решение о запрете партии "ШОР", возглавляемой Иланом Шором, осужденным за финансово-банковские преступления и скрывающимся в Израиле.

Согласно решению КС, Министерство юстиции должно образовать ликвидационную комиссию для ликвидации партии и исключения ее из Государственного регистра юридических лиц.

В то же время, Конституционный суд определил, что депутаты партии "ШОР" продолжат свою деятельность в парламенте в качестве "независимых депутатов".

Конституционные судьи Сергей и Владимир Цуркан выразили свои особые мнения по поводу этого решения.

Созданная обвиненным, а затем осужденным за финансовые преступления Иланом Шором Партия "ШОР" находилась в центре скандалов с момента своего создания на базе Движения "Равноправие" (его руководитель Валерий Клименко вошел в руководство партии "ШОР2 – Ред.). Несмотря на это, партии было разрешено участвовать в парламентских выборах, ее представители стали мэрами городов Оргеев и Тараклия, а также башканом Гагаузии. В этой связи правящая партия PAS неоднократно обвинялись в преднамеренном отказе объявить партию "ШОР" вне закона.

Партия "ШОР" имеет 5 депутатов парламента.