Бизнес на нефти в разгар войны ...

Подпольный нефтеперерабатывающий завод в Украине приносил почти 1 миллион долларов прибыли в месяц.

В Днепропетровской области Украины раскрыта деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, подпольный нефтеперерабатывающий завод ежемесячно зарабатывал на махинациях с горючим до 30 млн грн.

"На производственных мощностях НПЗ фигуранты производили до 500 тонн фальсифицированного горючего в месяц. Сбывали его через сеть АЗС и предприятия реального сектора экономики", говорится в сообщении полиции.

Для производства организаторы использовали мощности одного из НПЗ области, позволявших получать до 500 тонн горючего ежемесячно.

Сырье для производства фальсификата воровали из нефтепроводов и поставляли на завод.

После переработки нефти, для увеличения октанового числа к сырью добавляли растворители неизвестного происхождения, в частности запрещенные в Европе и Украине, поскольку такие компоненты опасны для жизни и здоровья граждан.

"Фальсифицированное горючее сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также реализовывались предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным", - отмечается в персс-релизе.

По расчетам полиции Украины, подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 млн грн (около 1 млн долларов – Ред.) ежемесячной прибыли, а незаконная маржа составляла 20 грн с одного литра горючего.

Обыски по этому делу прошли в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в г. Ровно.

Было изъято более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 млн грн, автомобили фигурантов, а также 40 млн грн, 498 тыс евро и 1,4 млн дол. Общая сумма изъятого имущества составляет около 200 млн грн (почти 5,5 млн долл. – Ред.).