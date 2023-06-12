МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 22:30  

Бизнес на нефти в разгар войны

Вчера, 15:06  

Партия Шора объявлена вне закона

17.06.2023  

При власти Майи Санду Молдову покинуло рекордное количество населения

15.06.2023  

В Румынии утверждено новое правительство

13.06.2023  

Путин допустил использование снарядов с обедненным ураном в Украине

12.06.2023  

Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей
все новости

Бизнес на нефти в разгар войны

Опубликовано : 19 июнь 2023 г. 22:30 | Просмотров: 455 | Категория: Мир

Подпольный нефтеперерабатывающий завод в Украине приносил почти 1 миллион долларов прибыли в месяц.

В Днепропетровской области Украины раскрыта деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода.

Как сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, подпольный нефтеперерабатывающий завод ежемесячно зарабатывал на махинациях с горючим до 30 млн грн.

"На производственных мощностях НПЗ фигуранты производили до 500 тонн фальсифицированного горючего в месяц. Сбывали его через сеть АЗС и предприятия реального сектора экономики", говорится в сообщении полиции.

Для производства организаторы использовали мощности одного из НПЗ области, позволявших получать до 500 тонн горючего ежемесячно.

Сырье для производства фальсификата воровали из нефтепроводов и поставляли на завод.

После переработки нефти, для увеличения октанового числа к сырью добавляли растворители неизвестного происхождения, в частности запрещенные в Европе и Украине, поскольку такие компоненты опасны для жизни и здоровья граждан.

"Фальсифицированное горючее сбывали по поддельным документам под видом качественного через сеть АЗС, используя цепь подконтрольных обществ как фиктивных поставщиков подакцизной продукции. Также реализовывались предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственным", - отмечается в персс-релизе.

По расчетам полиции Украины, подпольный нефтебизнес приносил его организаторам до 30 млн грн (около 1 млн долларов – Ред.) ежемесячной прибыли, а незаконная маржа составляла 20 грн с одного литра горючего.

Обыски по этому делу прошли в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в г. Ровно.

Было изъято более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 млн грн, автомобили фигурантов, а также 40 млн грн, 498 тыс евро и 1,4 млн дол. Общая сумма изъятого имущества составляет около 200 млн грн (почти 5,5 млн долл. – Ред.).


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
МИР
Бизнес на нефти в разгар войны

Бизнес на нефти в разгар войны ...

Просмотров: 479
В Румынии утверждено новое правительство

В Румынии утверждено новое правительство ...

Просмотров: 993
Путин допустил использование снарядов с обедненным ураном в Украине

Путин допустил использование снарядов с обедненным ураном в Украине ...

Просмотров: 1 690
В России задержаны десятки сторонников Навального

В России задержаны десятки сторонников Навального ...

Просмотров: 2 883
Плахотнюк и спонсор Додона попали под санкции Евросоюза

Плахотнюк и спонсор Додона попали под санкции Евросоюза ...

Просмотров: 3 248
Финляндия заявляет об угрозе распада ОБСЕ

Финляндия заявляет об угрозе распада ОБСЕ ...

Просмотров: 3 238
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
В Кремле согласны на присоединение Бессарабии и Северной Буковины к Румынии

В Кремле согласны на присоединение Бессарабии и Северной Буковины к Румынии

Просмотров: 5 935
Санду зря не оценила предательство Чебана – Чубашенко

Санду зря не оценила предательство Чебана – Чубашенко

Просмотров: 5 456
Экс-премьер обвинил власть Майи Санду в беспрецедентной коррупции

Экс-премьер обвинил власть Майи Санду в беспрецедентной коррупции

Просмотров: 5 353
(ВИДЕО) Центральные власти спровоцировали массовое недовольство в Гагаузии

(ВИДЕО) Центральные власти спровоцировали массовое недовольство в Гагаузии

Просмотров: 5 266
(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы

(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы

Просмотров: 5 218
Провалилась очередная инициатива властей

Провалилась очередная инициатива властей

Просмотров: 4 826
Партия Майи Санду использовала международную помощь для украинских беженцев

Партия Майи Санду использовала международную помощь для украинских беженцев

Просмотров: 4 764
Украина введет запрет всего импорта из Молдовы

Украина введет запрет всего импорта из Молдовы

Просмотров: 4 729
ВЛАСТЬ
Партия Шора объявлена вне закона

Партия Шора объявлена вне закона

09.06.2023  Почему Санду покрывает Спыну?
09.06.2023  Приближенный Майи Санду признал факт коррупции при закупках газа
05.06.2023  Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца
ЛЮДИ
(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы

(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы

18.04.2023  На самом ли деле противовирусные препараты неэффективны? Опровергаем миф и объясняем принцип действия
08.03.2023  Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы
15.01.2023  Скончался всемирно известный Мимино
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца

Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца

27.04.2023  Муж российской певицы Жасмин лишен депутатского мандата
27.04.2023  В Москве завершается процесс по наркокартелю Плахотнюка
13.04.2023  Судьи набрались смелости заочно осудить Шора на 15 лет тюрьмы



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2023 (13)
Май 2023 (35)
Апрель 2023 (61)
Март 2023 (13)
Февраль 2023 (27)
Январь 2023 (27)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker