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(ВИДЕО) Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами – Муратов

Опубликовано : 21 июнь 2023 г. 22:48 | Просмотров: 1 972 | Категория: Мир

Нобелевский лауреат, главный редактор закрытой российскими властями "Новой газеты" Дмитрий Муратов выступил на медиафоруме Global Media Forum в Бонне в качестве правозащитника.

"Россия больше не Европа, окно в Европу закрыто, и на нем установлены решетки". "Смерть за родину, а не жизнь за родину - вот новая религия в России". Это лишь некоторые отрывки из речи Дмитрия Муратова на конференции, которую ежегодно организует Deutsche Welle в Бонне. Во время его речи кто-то в зале включил аудиозапись оповещения о воздушной тревоге на украинском языке.

"Поскольку слово "война" в России запрещено, а слово "ад" еще разрешено, я будут пользоваться словом "ад". Как сообщает Deutsche Welle, так лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов начал 20 июня свое выступление.

Большая часть выступления Дмитрия Муратова была посвящена совершенно очевидным последствиям ада нынешней войны. "Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами, тем более, когда один брат считает себя всегда старшим", - заявил он. Еще один итог войны - "великое географическое открытие", с горьким сарказмом отметил выступающий: "Россия - больше не Европа". По его словам, "окно в Европу закрыто, и на нем установлены решетки".

А еще в России произошла "смена бога". Русская православная церковь поддержала "СВО" и начала пропаганду смерти. Дмитрий Муратов опять-таки саркастически предположил, что заповедь "Не убий" скоро может быть признана глубоко ошибочной. "Смерть за родину, а не жизнь за родину - вот новая религия", - подчеркнул он.

Говоря о поколении россиян, родившихся при Горбачеве и чуть позже, Дмитрий Муратов заявил, что оно не готово приносить себя в жертву: "Они не хотят убивать, и они не хотят быть убиты". По его выражению, "это поколение строит будущее, в то время как власть в России пытается улучшить прошлое". Это профессионалы, это люди с высокой эмпатией, уверен выступающий. Многие покинули родину, многие, видимо, навсегда.


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