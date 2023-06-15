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(ВИДЕО) «Обыкновенный фашизм»

Опубликовано : 22 июнь 2023 г. 22:40 | Просмотров: 987 | Категория: Страна

Всемирно известная документальная картина "Обыкновенный фашизм" не теряет своей актуальности даже спустя более полувека после премьеры.

В 1941 году, западная граница нынешней Республики Молдова являлась частью западной границы Советского Союза, подвергшегося 22 июня нападению фашистской Германии и ее союзников. Наступление в Бессарабии вели 11-я немецкая, 3-я румынская и 4-я румынская армии общей численностью более 600 000 человек.

После того, как 26 июля 1941 года территория Молдавии была оставлена советскими властями, на нынешней территории Молдовы была восстановлена румынская администрация. По распоряжению Иона Антонеску, отданному 17 июля 1941 года, на нынешней территории

Республики Молдова начали создаваться концентрационные лагеря и гетто.

По разным данным, в результате организованных Антонеску этнических чисток здесь были уничтожены не менее 300 тысяч евреев и цыган.

Согласно архивным данным, за годы войны Молдова потеряла четверть населения, в том числе 90 процентов евреев и две трети цыган. 47 247 жителей вывезли в Германию.

Картина знаменитого Михаила Ромма - о фашизме, о становлении Третьего рейха, фильм-размышление, фильм-разговор со зрителем при помощи кинодокументов, старых картин. Фильм "Обыкновенный фашизм" создан на основе трофейных хроникальных материалов из киноархивов министерства пропаганды фашистской Германии и личного фотоархива Гитлера, а также любительских снимков эсэсовцев.

Фильм, ставший событием в киноискусстве 60-х годов прошлого века, построен на постепенном раскрытии планов каждого последующего кадра.


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