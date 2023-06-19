Приближенный Путина обвинен в вооруженном мятеже ...

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться».

Военное формирование Пригожина объявило о переходе под ее контроль Ростовской области, включая находящиеся там военные объекты, в том числе аэродром и штаб Южного военного округа.

Пригожин пообещал не мешать военному руководству управлять войсками и заявил, что ЧВК будет блокировать Ростов, пока они «не получат Герасимова и Шойгу», а если не получат, то отправятся в Москву.

В субботу утром ФСБ возбудила уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин выступил с кратким обращением и назвал назвал происходящее «ударом в спину» России и пообещал, что мятеж будет подавлен. В своей речи Путин не упомянул имени Пригожина, но сравнил его мятеж с гражданской войной 1917 года.

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. Отменены все массовые мероприятия. Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также личными транспортными средствами.

Министерство обороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой «проявить благоразумие» и связаться с представителями военного ведомства или правоохранительных органов. «Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже»,— говорится в сообщении. ФСБ призвала бойцов ЧВК «Вагнер» «не выполнять преступные и предательские приказы» своего основателя и «принять меры к его задержанию».

Евгений Пригожин известен своими приятельскими отношениями с Владимиром Путиным. Его называют "поваром Путина". Ему было позволено беспрепятственно создать фактически наемническую армию, не смотря на законодательный запрет такой деятельности. В Частную военную компанию Пригожина были переведены из тюрем заключенные, отбывавшие уголовные наказания, с обещанием свободы в обмен на участие в войне с Украиной.