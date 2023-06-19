Пригожин развернул свои колонны в 200 км от Москвы ...

Глава наемнической армии Евгений Пригожин, объявленный российскими властями военным мятежником, заявил, что разворачивает свои колонны в тыловые лагеря.

До этого, возглавляющий Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что вес день вел переговоры с Пригожиным.

Пригожин заявил в своем аудиосообщении, что после того как «ЧВК „Вагнера“ хотели расформировать», ее бойцы «вышли 23 июня на марш справедливости».

По его словам, его бойцы не дошли до Москвы 200 км и приняли решение развернуться во избежание кровопролития.

До этого, пресс-служба президента Беларуси сообщила, что в течение всего дня Лукашенко вел переговоры с Пригожиным по согласованию с Путиным, а решение об остановке движения на Москву было принято Пригожиным по предложению Лукашенко.

Кроме того, сообщается, что мятежникам были предложены гарантии безопасности для бойцов ЧВК „Вагнер“.

Ранее уже сообщалось, что 24 июня военное формирование Пригожина объявило о "марше справедливости" на Москву, чтобы "разобраться" после того, как накануне российские Вооруженные силы подвергли обстрелу части ЧВК "Вагнер".

Позже, вагнеровцы объявили о переходе под контроль ЧВК "Вагнер" Ростовской области, включая находящиеся там военные объекты, в том числе аэродром и штаб Южного военного округа.

Пригожин пообещал не мешать военному руководству управлять войсками и заявил, что ЧВК будет блокировать Ростов, пока они «не получат Герасимова и Шойгу», а если не получат, то отправятся в Москву.

В субботу утром ФСБ возбудила уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин выступил с кратким обращением и назвал назвал происходящее «ударом в спину» России и пообещал, что мятеж будет подавлен. В своей речи Путин не упомянул имени Пригожина, но сравнил его мятеж с гражданской войной 1917 года.

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. Отменены все массовые мероприятия. Местных жителей призвали временно не пользоваться федеральной дорогой М-4, а также личными транспортными средствами.

Евгений Пригожин известен своими приятельскими отношениями с Владимиром Путиным. Его называют "поваром Путина". Ему было позволено беспрепятственно создать фактически наемническую армию, не смотря на законодательный запрет такой деятельности. В Частную военную компанию Пригожина были переведены из тюрем заключенные, отбывавшие уголовные наказания, с обещанием свободы в обмен на участие в войне с Украиной.