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Трамп заявил о возможной уступке части территории Украины

Опубликовано : 30 июнь 2023 г. 08:25 | Просмотров: 1 285 | Категория: Мир

Бывший президент США Дональд Трампа считает, что "во имя мира" Украине возможно, придется уступить часть своей территории в войне с Россией.

Об этом Трамп заявил в интервью агентству Reuters.

Он сказал, что все было бы "предметом переговоров", если бы он был президентом, но что украинцы, которые вели энергичную борьбу по защите своей земли, "заслужили большую похвалу".

"Я думаю, что они будут иметь право сохранить большую часть того, что они достигли, и я думаю, что Россия также согласится на это.

Нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас сейчас его нет", — сказал экс-президент США.

По его мнению, "самое важное, что США должны сделать прямо сейчас, — это заключить мир, объединить Россию и Украину и заключить мир".

В этом же интервью он отметил, что президент России Владимир Путин был "несколько ослаблен" неудавшимся мятежом и что сейчас настало время для Соединенных Штатов попытаться выступить посредником в мирном урегулировании между Россией и Украиной путем переговоров.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что если бы он был президентом сейчас, то смог бы остановить конфликт всего за сутки.


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