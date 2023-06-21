В аэропорту Кишинева убит сотрудник Пограничной полиции
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Гражданин Таджикистана застрелил сотрудника Пограничной полиции и сотрудника службы безопасности Кишиневского международного аэропорта.
Завладев пистолетом находившегося рядом пограничника, нападавший устроил стрельбу после того, как ему сообщили о запрете въезда на территорию Молдовы.
В результате, пограничник и сотрудник службы безопасности Аэропорта скончались на месте. Еще один пассажир получил травмы.
Открывший стрельбу был ранен при задержании. Им оказался 43-летний гражданин Таджикистана.
Прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в терроризме.
С февраля 2022 года на территории Молдовы действует режим Чрезвычайного положения.
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