В аэропорту Кишинева убит сотрудник Пограничной полиции ...

Завладев пистолетом находившегося рядом пограничника, нападавший устроил стрельбу после того, как ему сообщили о запрете въезда на территорию Молдовы.

В результате, пограничник и сотрудник службы безопасности Аэропорта скончались на месте. Еще один пассажир получил травмы.

Открывший стрельбу был ранен при задержании. Им оказался 43-летний гражданин Таджикистана.

Прокуратура возбудила уголовное дело по обвинению в терроризме.

С февраля 2022 года на территории Молдовы действует режим Чрезвычайного положения.