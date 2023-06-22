Либерал-демократическая партия Молдовы избрала своим председателем бывшего премьер-министра Владимира Филата, который объявил о необходимости вхождения в Румынию части Украины и Молдовы.

Как заявил Филат в воскресенье на внеочередном съезде своей партии, "верховной целью партии является воссоединение Республики Молдова с Румынией".

Более того, по мнению экс-премьера, война в Украине диктует необходимость восстановление Великой Румынии, существовавшей до Второй мировой войны.

"Последние международные события, продиктованные войной у наших границ, а также конкретной ситуацией, в которой мы находимся здесь, в Республике Молдова, заставляют нас серьезно анализировать возможность воссоединения двух румынских государств и восстановления Великой Румынии, откуда мы были оторваны военной силой", - заявил экс-премьер Молдовы Владимир Филат, лидер Либерал-демократической партии Молдовы.

Филат ничего не сообщил о судьбе Приднестровья, не входившего в состав Великой Румынии.

До 1940 года, в состав Королевства Румынии (Великой Румынии) входили Бессарабия и Северная Буковина.

Северная Буковина, вместе с Южной Бессарабией, вошли в состав Украины 2 августа 1940 года, когда Верховный Совет СССР принял законы "Об образовании Союзной Молдавской Советской Республики” и "О включении северной части Буковины, Хотинского, Аккерманского и Измаильского уездов в состав Украинской Советской Социалистической Республики”. Остальная часть Бессарабии вошла в состав Молдавской ССР (нынешняя Республика Молдова – Ред.). Соответствующее решение советских властей было принято после того, как 28 июня 1940 г. под давлением СССР Румыния была вынуждена вывести войска с территории Северной Буковины и Бессарабии.