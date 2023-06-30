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Автор теракта в Кишиневском аэропорту скончался в больнице

Опубликовано : 03 июль 2023 г. 23:36 | Просмотров: 686 | Категория: Власть

Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, застреливший офицера Пограничной полиции и сотрудника Службы безопасности Аэропорта скончался в реанимации.

Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

В распространенном в 22:35 пресс-релизе полиции сообщается, что "подозреваемый в двойном убийстве в Кишиневском международном аэропорту скончался 15 минут назад".

Ранее уже сообщалось, что 30 июня гражданин Таджикистана, объявленный невъездным в Молдову, обезоружил полицейского и совершил двойное убийство из табельного оружия офицера Пограничной полиции.

Нападавший был задержан после того, как был ранен. Сообщалось, что он получил 10 огнестрельных ранений и был помещен в реанимацию.

На фоне этих событий, власти Молдовы подвергнуты жесткой критике за непрофессионализм и беспечность при обеспечении национальной безопасности.

Власти отказываются признавать свою вину и не объявляют об отставках ответственных лиц в правительстве.


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