Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, застреливший офицера Пограничной полиции и сотрудника Службы безопасности Аэропорта скончался в реанимации.

Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

В распространенном в 22:35 пресс-релизе полиции сообщается, что "подозреваемый в двойном убийстве в Кишиневском международном аэропорту скончался 15 минут назад".

Ранее уже сообщалось, что 30 июня гражданин Таджикистана, объявленный невъездным в Молдову, обезоружил полицейского и совершил двойное убийство из табельного оружия офицера Пограничной полиции.

Нападавший был задержан после того, как был ранен. Сообщалось, что он получил 10 огнестрельных ранений и был помещен в реанимацию.

На фоне этих событий, власти Молдовы подвергнуты жесткой критике за непрофессионализм и беспечность при обеспечении национальной безопасности.

Власти отказываются признавать свою вину и не объявляют об отставках ответственных лиц в правительстве.