Послу Грузии дали 48 часов, чтобы покинуть Украину в связи с судом над Саакашвили ...

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Грузия помогает России убивать экс-президента Михаила Саакашвили и потребовал от посла Грузии вернуться в Тбилиси.

Как написал в Twitter Зеленский, Россия "убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей". Он отметил, что Киев неоднократно просил Тбилиси согласиться на возвращение Саакашвили в Украину, а западные партнеры предлагали свои варианты.

"Сегодня я отдал распоряжение Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить наш решительный протест и попросить его покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", – заявил президент Украины.

Зеленский призвал западных партнеров вмешаться в ситуацию вокруг суда над Саакашвили и спасти его. "Еще раз призываю грузинские власти передать украинского гражданина Михаила Саакашвили Украине для оказания необходимой помощи и ухода", - написал Зеленский.

Накануне, впервые с февраля, появилось видео находящегося в грузинской тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Судя по видеокадрам, Саакашвили выглядит крайне истощенным.

Михаил Саакашвили, являющийся гражданином Украины, в конце сентября 2021 года тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов, чтобы поддержать оппозицию. 1 октября он был арестован и находится в заключении. Саакашвили считает свое задержание незаконным, а обвинения в свой адрес сфальсифицированными.