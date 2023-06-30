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Молдова становится ключевым участником зернового коридора для Украины

Опубликовано : 04 июль 2023 г. 20:58 | Просмотров: 1 000 | Категория: Власть / Мир

В связи с проблемами в действии "зернового коридора" меняется направление коридора по железной дороге в сторону дунайских портов.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой заявления заместителя директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерия Ткачева на совещании с грузоперевозчиками.

"Никто не может сказать, будет ли работать Черноморская зерновая инициатива, но на 90%, это мой личный прогноз, коридор будет либо закрыт, либо будет работать, как сейчас - крайне неэффективно", - заявил Ткачев.

В результате, в ближайшее время планируется изменение тарифов на транспортные услуги со стороны Железной дороги Молдовы.

По мнению Ткачева, неэффективная работа "зернового коридора" привела к падению перевозок по железной дороге в направлении портов Большой Одессы.

Он отметил, что «Укрзализныця» дважды обращалась к молдавским коллегам, последний раз — 9 июня, и просила предоставить скидку на перевозку зерновых и других грузов, однако пока безрезультатно.

По словам Ткачева, «Укрзализныця» предлагала уравнять украинские и молдавские тарифы, а также озвучить, какой объем грузов Украина должна перевезти по территории Молдовы для получения скидок.

"Разница в тарифах по доставке зерна на элеваторы Измаила составляет $10, Рени — $12. Если бы Украина смогла получить скидку в пределах $5, то было бы реально загрузить не только направление в сторону Рени, но и Джурджулешты", - сказал украинский чиновник.

Ткачев сообщил, что сейчас тарифы на транзитные перевозки железнодорожным транспортом по территории Республики Молдова на 57% выше тех, что действуют в "Укрзализныце". В то же время с 1 июля они еще повысились на 8-11% (8% - базовое повышение +3% в связи с изменением курса швейцарского франка, в котором происходят расчеты между Украиной и Молдовой - Ред.).

Украинский чиновник сообщил, что молдавская сторона уже предоставила Украине предложение с обновленными тарифами на грузоперевозки сельхозтоваров. Однако украинские железнодорожники ожидают согласования вопросов о принципах применения скидки и сроков ее расчета (ежемесячно или ежеквартально).

4 июля Министерство иностранных дел России заявило, что не считает возможным продолжение Черноморской зерновой инициативы, заключенной летом 2022 года для вывоза зерна из украинских портов.


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