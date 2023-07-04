Партии из Молдовы и Приднестровья впервые выступили с совместной декларацией ...

Как отмечается в пресс-релизе по итогам заседания, "политики Тирасполя и Кишинёва впервые за последние три десятилетия провели широкую дискуссию о социальных, экономических и демографических вызовах в регионе, договорились утвердить план совместных практических действий по их преодолению, а также подписали совместную политическую Декларацию".

По мнению лидера Союза оппозиционных сил Приднестровья Олега Хоржана, важнейшей целью разворачиваемой инициативы является "содействие сохранению мира и доверия в регионе, консолидация усилий в борьбе за социальные права граждан". "Речь идёт не про объединение партий двух берегов Днестра и не про политическое разрешение приднестровского конфликта, а про решение общих проблем жителей Молдовы и Приднестровья", - заявил Хоржан.

В свою очередь, один из лидеров Гражданского конгресса Марк Ткачук отметил, что для Гражданского конгресса "приднестровское урегулирование означает не «феодальные» склоки о землях и границах, а в первую очередь выход на общий путь совместной социальной и правовой модернизации, путь солидарного преодоления нищеты и отсталости".

В подписанной Совместной декларации партий отмечается, что ее подписанты знают не только, как избежать социальной и гражданской капитуляции миллионов людей, живущих по обоим берегам Днестра, но и как в кратчайший срок наладить устойчивое экономическое развитие, как обеспечить доступ к современному образованию и здравоохранению, как принцип справедливости сделать основой достойной жизни большинства.

"Мы первые, кто посмел открыто протянуть друг другу руку солидарной поддержки. Мы убеждены, что у разнообразных политических сил и в Тирасполе, и в Кишиневе хватит хладнокровия и мудрости для того, чтобы конструктивно воспользоваться этим прецедентом. Время оскорбительных клише, штампов и манипуляций отступает в прошлое. Наступает время солидарности", - говорится в подписанной Совместной декларации двух оппозиционных партий Молдовы и Приднестровья.