Кремль две недели скрывал встречу Путина с мятежниками ...

Президент России Владимир Путин встретился с обвиненными им же в военном мятеже командирами ЧВК "Вагнер" и предложил им варианты трудоустройства.

Как сообщил 10 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, встреча прошла еще 29 июня и длилась 3 часа. На встрече был и основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

"Он [Путин] пригласил на нее 35 человек. Всех командиров и руководство компании, включая Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны. Единственное, что могу вам сказать, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня", - сообщил российским журналистам Песков.

По его словам, "сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего" и выразили готовность "продолжать сражаться за родину".

Ранее уже сообщалось, что вечером 23 июня Евгений Пригожин начал "марш справедливости" на Москву, обвинив Минобороны в ударе по позициям бойцов ЧВК. Утром 24 июня бойцы ЧВК уже захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

На фоне этого, с обращением к нации выступил президент России Владимир Путин, назвав произошедшее вооруженным мятежом. Против Пригожина возбудили уголовное дело, которое спустя несколько дней прекратили.

Позже, сообщалось о посредничестве в прекращении мятежа лидера Беларуси Александра Лукашенко. После его переговоров, бойцы ЧВК "Вагнера" развернули колонны и направили их в тыловые лагеря. Сам Пригожин выехал в Беларусь.