Власть финансово поддерживает якобы оппозиционную партию Штефана Глигора ...

В Молдове замечен феномен финансовой поддержки со стороны власти одной из внепарламентских, считающей себя оппозиционной, партии.

Как сообщил в соцсетях гл.редактор Агентства OMEGA Александр Петков, речь идет о возглавляемой Штефаном Глигором "Партии перемен".

Петков отметил, что "быть записной оппозиционной партией Майи Санду - очень тяжело. Потому что, для этой роли в Молдове созданы поистине нечеловеческие условия".

"Есть в Молдове такая "супероппозиционная" Партия перемен. Ее возглавляет Штефан Глигор.

Как у любого уважающего себя лидера партии, у него есть заместители. То есть, те, кто по должности обязаны его замещать. То есть, мы говорим заместитель, подразумеваем Глигор. Мы говорим Глигор, подразумеваем заместитель.

Для того, чтобы "оппозиционная" партия этих младополитиков выжила в суровых условиях партийной борьбы, власть Майи Санду помогает, как может. А как же без "оппозиции"?

Посудите сами: правительственная структура по развитию предпринимательства платит неправительственной организации, возглавляемой заместителем Глигора, 155 тысяч леев за 17 рабочих дней за... консалтинг! Иными словами, оппозиционная партия консультирует правительство за деньги через неправительственную организацию.

Спустя 20 дней, другой заместитель оппозиционера-"переменщика" станет членом наблюдательного совета АО "Молдовагаз", вместо советника президента Вячеслава Негруцы. Понимаете, да? Оппозиционер заменит советника САМОЙ!

Все привыкли повторять сумму в 100 тысяч леев ежемесячной мзды, которую "Газпром" платит на этой должности. И никто, в том числе сама Майя Санду, не осмелится показать документы, согласно которым реальная сумма мзды превышает вышеуказанную В РАЗЫ!

Вот в таких нечеловеческих условиях взращивается "оппозиция" Майи Санду в Молдове...", - написал гл.редактор Агентства OMEGA Александр Петков.

Накануне, в Сети появилась копия Договора об оказании консалтинговых услуг между правительственной Организацией по развитию предпринимательства и неправительственной организацией, возглавляемой зам. председателя оппозиционной "Партии перемен" Кориной Гайбу. Согласно подписанному 7 марта Контракту, до 31 марта эта организация обязалась оказать консалтинговые услуги на сумму 155 тысяч леев.

Кроме того, известно, что 28 июля в качестве члена Наблюдательного совета дочерней компании "Газпрома" – АО "Молдовагаз" будет назначен другой вице-председатель этой же оппозиционной партии Сергей Тофилат.