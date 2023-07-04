Биржевая цена на газ упала ниже 340 долларов
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В понедельник на хабе TTF в Нидерландах была зарегистрирована очередная рекордно низкая цена на газ.
Она составила 335,50 долл. за 1000 куб.м.
По мнению наблюдателей, такие биржевые показатели зафиксированы на фоне роста экспорта норвежского газа.
Молдавским потребителям поставляется природный газ по 911 долл. за 1000 куб.м (16730 леев), без учета НДС.
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