Блок НАТО объявил о поддержке нейтралитета Молдовы ...

В Заявлении Саммита НАТО в Вильнюсе объявлено о поддержке территориальной целостности Молдовы и полном уважении ее конституционного нейтралитета.

Как отмечается в Коммюнике Саммита НАТО, союзники подтвердили поддержку территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ и призвали Россию вывести свои войска из Приднестровья.

"Мы твердо поддерживаем право Молдовы определять свое собственное будущее и курс внешней политики без вмешательства извне и полностью уважаем конституционный нейтралитет Молдовы", отмечается в Коммюнике Вильнюсского Саммита НАТО.

Союзники по блоку НАТО также отметили, что "приветствуют усилия Молдовы по продвижению демократических реформ и обязуются поддерживать Молдову в ее продвижении к европейской интеграции".

"НАТО продолжит оказывать практическую помощь в рамках расширенного пакета мер по наращиванию оборонного потенциала, поскольку Молдова работает над укреплением своего потенциала в области безопасности и обороны и модернизацией своих вооруженных сил", - говорится в документе.

Молдова была представлена на Саммите НАТО министром иностранных дел Нику Попеску.