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(DOC) Акционер просит правительство прекратить чрезмерные выплаты руководству филиала Газпрома

Опубликовано : 12 июль 2023 г. 10:33 | Просмотров: 890 | Категория: Власть

В правительство направлено заявление с просьбой инициировать снижение выплат членам Наблюдательного совета дочерней компании Газпрома – АО "Молдовагаз".

Об этом сообщил в соцсетях гл.редактор Агентства OMEGA Александр Петков, являющийся миноритарным акционером этой компании.

В своем официально поданном обращении к премьер-министру Дорину Речану, Петков отметил, что поскольку  статус миноритарного акционера не позволяет ему инициировать этот вопрос на Общем собрании акционеров, он просит правительство, имеющее 35,33% акций выйти с этой инициативой в пользу бытовых потребителей газа.

Акционер приложил выписку из протокола Общего собрания акционеров компании от 2014 года, на котором было решено направить на выплату 6 членам Наблюдательного совета газового монополиста 4,40% от сметы расходов компании.

По мнению Петкова, такая формула не соответствует не только экономическим нормам, когда выплаты зависят о дохода или от прибыли компании, но и моральным.

Он настаивает, что исходя их этой формулы, на вознаграждение узкому кругу руководства АО "Молдовагаз" направляются сотни миллионов леев ежегодно.

Общее собрание акционеров АО "Молдовагаз" состоится 28 июля. Известно, что на нем, по инициативе правительства, будет принято решение о назначении членом Наблюдательного совета вице-председателя считающей себя оппозиционной "Партии перемен", возглавляемой Штефаном Глигором.

 


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