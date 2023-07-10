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В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

Опубликовано : 12 июль 2023 г. 19:18 | Просмотров: 2 071 | Категория: Страна

Европейская комиссия совместно с Европейским инвестиционным банком разработали стратегию интеграции железнодорожных сетей Молдовы и Украины в европейскую сеть перехода на железнодорожную колею шириной 1435 мм.

Текст Стратегии опубликован на сайте Европейской комиссии.

Согласно Стратегии, планируется строительство в Молдове и Украине новой магистральной электрифицированной железнодорожной сети с колеей 1435 мм, которая будет работать параллельно с нынешней сетью 1520 мм.

Планируемая сеть должна будет пройти от границы с Румынией (Унгены, Джурджулешты) до границы с Украиной в направлении Одессы.

Если в отношении Украины рассматривается вариант долгосрочного сосуществования разноколейных сетей, в то время как в Молдове полный долгосрочный переход на колею 1435 мм является реальным вариантом.

Документ рассматривает участок между Унгенами и Кишиневом в качестве магистральной сети 1435 мм в Молдове. На первом этапе развития эта линия будет одинарной 1520 мм и одинарной 1435 мм, что позволит обеспечить непрерывную работу в Молдове системы 1520 мм.

"К тому времени, когда начнется разработка линии 1435 мм между Кишиневом и Одессой, геополитическая ситуация должна быть переоценена, так как благоприятный маршрут проходит через Бендеры и Тирасполь в сторону Одессы. В случае, если этот вариант невозможен, следует использовать соединение через Басарабяску", - отмечается в документе.

Еще один участок, подлежащий оценке на предмет изменения до 1435 мм в будущем, – Басарабяска – Джурджулешты, далее до портов Галац и Констанца в Румынии. В долгосрочной перспективе конечной целью является полное преобразование молдавской железнодорожной сети в колею 1435 мм.

Общая стоимость проекта на участке Кишинев – Бендеры – Тирасполь – Одесса, без учета затрат  трансформацию Одесского узла, составляет 875,903 млн евро.

Планируемые затраты на участке Кишинев – Кайнары – Басарабяска – Одесса составляет 1 млрд 084 млн евро.

Затраты на параллельное строительство колеи 1435 мм на участке Кишинев – Унгены оценивается в 264,81 млн евро.


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