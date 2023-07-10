Украина начинает процесс легализации медицинского каннабиса ...

Законопроект о легализации медицинского каннабиса уже принят Верховной радой Украины в первом чтении.

За принятие этого законопроекта проголосовали 268 депутатов из 341.

Двумя неделями ранее, выступая в парламенте, президент Украины Владимир Зеленский высказался в поддержку идеи о легализации медицинского каннабиса, "чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны".

"Мы должны, наконец, честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", - заявил тогда Зеленский.

Накануне, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Министерство по делам ветеранов также призвали Верховную раду принять закон о медицинском каннабисе.