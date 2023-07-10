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Правительство решило сохранить в должности основного ответственного за трагедию в Аэропорту

Опубликовано : 14 июль 2023 г. 11:57 | Просмотров: 1 320 | Категория: Власть

Премьер-министр Дорин Речан объявил об отставке трех министров своего кабинета.

Как сообщил Речан, они сами подали прошения об отставке еще накануне.

Это министр внутренних дел Анна Ревенко, министр образования и исследований Анатолие Топалэ и министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа.

Самой неожиданной стала отставка Лилии Дабижа, которая продержалась в своей должности менее полугода.

Примечательно, что Речан не сказал ни слова критики в адрес каждого из трех ушедших в отставку министров, высоко оценив их деятельность.

Об отставке главы МВД Ревенко настойчиво говорилось сразу же после случившейся более двух недель назад трагедии в Кишиневском Аэропорту, когда в результате нападения на сотрудника Пограничной полиции из его табельного оружия были застрелены два человека.

Несмотря на все более настойчивые требования со стороны общества об отставке директора Пограничной полиции Росияна Василоя, власти всячески пытаются избегать этих дискуссий. По данным источника Агентства в Пограничной полиции, одной из причин покрывательства Василоя является его непосредственное участие в финансировании предвыборной кампании кандидата партии PAS на предстоящих выборах мэра Кишинева.


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