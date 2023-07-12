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В Украине останутся неизменными низкие тарифы на газ для населения

Опубликовано : 16 июль 2023 г. 21:47 | Просмотров: 397 | Категория: Мир

Тариф на газ для населения в Украине останется неизменным "до завершения войны".

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, уточнив, что в ближайшем отопительном сезоне тариф останется на уровне 7,96 гривен (3,92 лея – Ред.) за 1 куб.м.

По словам чиновника, тарифы могут быть изменены уже после завершения войны.

"Я хочу успокоить всех украинцев. "Нафтогаз" не планирует увеличивать цену на газ в этом отопительном сезоне. Этой зимой платежки не вырастут", – сказал Чернышов.

Компания продлила до мая 2024 года действие фиксированного тарифа, который составляет 7,96 грн за куб. м (включая НДС).


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