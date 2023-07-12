Болгария увеличила на 200% экспорт оружия после начала войны в Украине ...

В 2022 году экспорт болгарского вооружения составил 1,7 миллиарда евро, что составляет 2% валового внутреннего продукта страны.

Об этом заявил министр экономики Болгарии Богдан Богданов, уточнив, что рост экспорта вооружения в 200% был отмечен сразу после вторжения России в Украину.

"Болгарская военная промышленность развивается, а наша цель – модернизация производства. Мы стараемся обеспечить безопасную среду для людей, которые работают на этих заводах", — добавил министр экономики, цитируемый изданием EurActiv.

Он также отметил, что Болгария пытается быстро адаптировать свои заводы для производства систем вооружения и боеприпасов калибра 155-мм по стандарту НАТО.

По данным источников EurActiv, почти вся военная продукция в 2022 году была экспортирована через посредников в Украину. В 2022 году Болгария экспортировала Киеву в основном боеприпасы для старых советских систем вооружения, на которые Украина во многом продолжает полагаться.

Издание отмечает, что вовлечение посредников для экспорт вооружения Украине стало результатом политики пророссийского президента Болгарии Румена Радева и пророссийской Болгарской социалистической партии, которые в прошлом году отвечали за торговлю оружием и отказались продавать его Украине напрямую.

Сейчас в стране у власти прозападное правительство, для которого экспорт вооружений не является табу.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что Болгария постоянно получает запросы о необходимом Украине вооружении для защиты от российской агрессии, отметив, что Болгария анализирует возможности оказания помощи. Он также заявил, что "будет изыскиваться возможность отправки третьего пакета военной помощи Украине".

"Болгария является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, (международный) интерес к болгарским военным заводам очень серьезен, и есть хорошие шансы привлечь инвестиции ЕС", — добавил министр обороны Болгарии.

В июле правительство Болгарии решило присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства "Совместная закупка боеприпасов", который предусматривает объединение усилий государств в приобретении артиллерийских снарядов для Украины.