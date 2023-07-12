МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 10:00  

Болгария увеличила на 200% экспорт оружия после начала войны в Украине

Вчера, 23:19  

В Приднестровье убит глава оппозиционной партии

16.07.2023  

В Украине останутся неизменными низкие тарифы на газ для населения

14.07.2023  

Правительство решило сохранить в должности основного ответственного за трагедию в Аэропорту

13.07.2023  

Украина начинает процесс легализации медицинского каннабиса

12.07.2023  

В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть
все новости

Болгария увеличила на 200% экспорт оружия после начала войны в Украине

Опубликовано : 18 июль 2023 г. 10:00 | Просмотров: 149 | Категория: Мир

В 2022 году экспорт болгарского вооружения составил 1,7 миллиарда евро, что составляет 2% валового внутреннего продукта страны.

Об этом заявил министр экономики Болгарии Богдан Богданов, уточнив, что рост экспорта вооружения в 200% был отмечен сразу после вторжения России в Украину.

"Болгарская военная промышленность развивается, а наша цель – модернизация производства. Мы стараемся обеспечить безопасную среду для людей, которые работают на этих заводах", — добавил министр экономики, цитируемый изданием EurActiv.

Он также отметил, что Болгария пытается быстро адаптировать свои заводы для производства систем вооружения и боеприпасов калибра 155-мм по стандарту НАТО.

По данным источников EurActiv, почти вся военная продукция в 2022 году была экспортирована через посредников в Украину. В 2022 году Болгария экспортировала Киеву в основном боеприпасы для старых советских систем вооружения, на которые Украина во многом продолжает полагаться.

Издание отмечает, что вовлечение посредников для экспорт вооружения Украине стало результатом политики пророссийского президента Болгарии Румена Радева и пророссийской Болгарской социалистической партии, которые в прошлом году отвечали за торговлю оружием и отказались продавать его Украине напрямую.

Сейчас в стране у власти прозападное правительство, для которого экспорт вооружений не является табу.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что Болгария постоянно получает запросы о необходимом Украине вооружении для защиты от российской агрессии, отметив, что Болгария анализирует возможности оказания помощи. Он также заявил, что "будет изыскиваться возможность отправки третьего пакета военной помощи Украине".

"Болгария является одним из крупнейших производителей боеприпасов в Европе, (международный) интерес к болгарским военным заводам очень серьезен, и есть хорошие шансы привлечь инвестиции ЕС", — добавил министр обороны Болгарии.

В июле правительство Болгарии решило присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства "Совместная закупка боеприпасов", который предусматривает объединение усилий государств в приобретении артиллерийских снарядов для Украины.


Сообщить о ошибке | Версия для печати


Похожие новости
МИР
Болгария увеличила на 200% экспорт оружия после начала войны в Украине

Болгария увеличила на 200% экспорт оружия после начала войны в Украине ...

Просмотров: 144
В Украине останутся неизменными низкие тарифы на газ для населения

В Украине останутся неизменными низкие тарифы на газ для населения ...

Просмотров: 774
Украина начинает процесс легализации медицинского каннабиса

Украина начинает процесс легализации медицинского каннабиса ...

Просмотров: 1 156
Блок НАТО объявил о поддержке нейтралитета Молдовы

Блок НАТО объявил о поддержке нейтралитета Молдовы ...

Просмотров: 1 549
Биржевая цена на газ упала ниже 340 долларов

Биржевая цена на газ упала ниже 340 долларов ...

Просмотров: 1 576
Кремль две недели скрывал встречу Путина с мятежниками

Кремль две недели скрывал встречу Путина с мятежниками ...

Просмотров: 1 910
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Правительство скрывало возможность продажи газа населению в 2 раза дешевле

Правительство скрывало возможность продажи газа населению в 2 раза дешевле

Просмотров: 6 275
Экс-премьер Молдовы заявил о претензиях на часть Украины

Экс-премьер Молдовы заявил о претензиях на часть Украины

Просмотров: 6 186
(ВИДЕО) Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами – Муратов

(ВИДЕО) Никогда больше Украина и Россия не будут вместе, никогда эти народы не будут братскими народами – Муратов

Просмотров: 6 101
Почему Санду покрывает Спыну?

Почему Санду покрывает Спыну?

Просмотров: 6 078
Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца

Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца

Просмотров: 6 011
В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

В Молдове может появиться еще одна железнодорожная сеть

Просмотров: 5 362
Москва расценит угрозу для своего контингента в Приднестровье, как нападение на Россию

Москва расценит угрозу для своего контингента в Приднестровье, как нападение на Россию

Просмотров: 5 245
Приближенный Майи Санду признал факт коррупции при закупках газа

Приближенный Майи Санду признал факт коррупции при закупках газа

Просмотров: 5 182
ВЛАСТЬ
Правительство решило сохранить в должности основного ответственного за трагедию в Аэропорту

Правительство решило сохранить в должности основного ответственного за трагедию в Аэропорту

12.07.2023  (DOC) Акционер просит правительство прекратить чрезмерные выплаты руководству филиала Газпрома
10.07.2023  Власть финансово поддерживает якобы оппозиционную партию Штефана Глигора
09.07.2023  Партии из Молдовы и Приднестровья впервые выступили с совместной декларацией
ЛЮДИ
(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы

(ВИДЕО) На центральной площади Кишинева было развернуто гигантское Знамя Победы

18.04.2023  На самом ли деле противовирусные препараты неэффективны? Опровергаем миф и объясняем принцип действия
08.03.2023  Власти Румынии более 10 часов запретили въезд десяткам автобусов из Молдовы
15.01.2023  Скончался всемирно известный Мимино
БИЗНЕС
Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

Как использовать карту Mastercard для бесконтактных платежей

14.04.2023  Официальный дилер Mercedes заподозрен в перепродаже машин из Молдовы в Россию
02.08.2022  Молдова противостоит киберпреступникам на государственном уровне
20.04.2022  Китайская платежная система UnionPay не стала спасением для России
КРИМИНАЛ
В Приднестровье убит глава оппозиционной партии

В Приднестровье убит глава оппозиционной партии

30.06.2023  В аэропорту Кишинева убит сотрудник Пограничной полиции
05.06.2023  Власти обвинены в краже у населения более 4 миллиардов леев только за 3 месяца
27.04.2023  Муж российской певицы Жасмин лишен депутатского мандата



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2023 (18)
Июнь 2023 (21)
Май 2023 (35)
Апрель 2023 (61)
Март 2023 (13)
Февраль 2023 (27)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Анализ сайта
Яндекс цитирования google rank checker