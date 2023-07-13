(ВИДЕО) Власти совершили экологическое преступление ...

Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый предоставил видеокадры, на которых запечатлено, как тонны мазута были слиты в землю, что является экологическим преступлением. По данным Усатого, в землю были слиты "десятки, сотни тонн мазута".

"Мне было продемонстрировано, что в течение марта, апреля, мая на территории ТЭЦ-2 мун. Кишинэу, расположенной в секторе Чокана, был захоронен большой объем некачественного мазута, который нельзя было использовать по назначению. Цинизм, с которым руководство страны скрывало этот факт, является еще одним преступлением помимо серьезного ущерба для бюджета и, самое главное, для окружающей среды и здоровья людей. Закопав это топливо самого низкого качества, они зарывают не только деньги граждан, но и здоровье людей", - подчеркнул Ренато Усатый.

Политик уверен, что таким образом уничтожался мазут, купленный при участии экс-вице-премьера Андрея Спыну. Тот мазут, приобретенный на бюджетные средства, был низкого качества, что привело к выходу из строя оборудования теплоцентралей.

Он призвал срочно вмешаться не только Прокуратуру и спецслужбы, но и жителей столичного сектора Чокана и близлежащих к месту преступления сел Тогатино и Колоница.

Судя по предоставленному Усатым видео, авторы преступления были совершенно уверены в своей безнаказанности, совершая его в дневное время. На краю ямы за преступлением безмолвно наблюдали двое сотрудников государственного предприятия "CET-2".

Примечательно, что преступное захоронение мазута имело место в пойме реки Бык, который является притоком Днестра.